«Некоторые перестали слушать тренера». Президент «Уралмаша» — о неудачном начале сезона

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко высказался о причинах неудачного старта сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ.

«К сожалению, подвела и дисциплина некоторых игроков. Не все перед стартом сезона подготовились должным образом. Я понадеялся на совесть игроков, но, к сожалению, вышло иначе. Видно, что некоторые были не готовы входить в сезон. А когда это стало понятно, контракты уже были заключены. Перебор иностранцев также сыграл отрицательную роль.

Некоторые игроки, особенно те, кто уже давно в клубе, перестали выполнять свои роли в коллективе. И самое главное — они перестали слушать главного тренера. Ростислав Вергун — очень способный человек, умница, интеллигентный. Он не привык к такому отношению.

Думаю, игры с «Пари НН» и УНИКСом подведут итоги первой половины сезона. После этого мы сделаем серьёзные перемены в команде, которые давно назревали», — приводит слова Ганиенко официальный сайт «Уралмаша».