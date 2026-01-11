Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Некоторые перестали слушать тренера». Президент «Уралмаша» — о неудачном начале сезона

«Некоторые перестали слушать тренера». Президент «Уралмаша» — о неудачном начале сезона
Комментарии

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко высказался о причинах неудачного старта сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ.

«К сожалению, подвела и дисциплина некоторых игроков. Не все перед стартом сезона подготовились должным образом. Я понадеялся на совесть игроков, но, к сожалению, вышло иначе. Видно, что некоторые были не готовы входить в сезон. А когда это стало понятно, контракты уже были заключены. Перебор иностранцев также сыграл отрицательную роль.

Некоторые игроки, особенно те, кто уже давно в клубе, перестали выполнять свои роли в коллективе. И самое главное — они перестали слушать главного тренера. Ростислав Вергун — очень способный человек, умница, интеллигентный. Он не привык к такому отношению.

Думаю, игры с «Пари НН» и УНИКСом подведут итоги первой половины сезона. После этого мы сделаем серьёзные перемены в команде, которые давно назревали», — приводит слова Ганиенко официальный сайт «Уралмаша».

Материалы по теме
«Уралмашу» нужны перемены. «Локо» хватило четверти, чтобы вырвать победу в Единой лиге
«Уралмашу» нужны перемены. «Локо» хватило четверти, чтобы вырвать победу в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android