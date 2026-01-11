Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (62:75).

«Поздравляю «Зенит» и их тренерский штаб. Безусловно, они были сильнее и заслужили победу. Я должен быть доволен тем, как мы играли, даже несмотря на плохие пять минут второй четверти, когда мы приняли ряд неверных решений. Но в дальнейшем доволен тем, как мы боролись и играли. Четвёртая четверть стала образцом того, как нам нужно играть.

Но всем необходимо понимать, что у нас одна из самых молодых команд в лиге. Нам недостаёт опыта, что естественно. Важно, что мы выглядели сегодня так с точки зрения физики и энергии. Также благодарю своих игроков за самоотдачу», – приводит слова Богичевича пресс-служба турнира.