Емченко — о проблеме «Зенита»: когда делаем преимущество в 20-30 очков, перестаём играть

Защитник «Зенита» Владислав Емченко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над саратовским «Автодором» (75:62).

«Выиграли. И в любом случае победа есть победа. Конечно, было преимущество около 30 очков. В четвёртой четверти, если не ошибаюсь, мы набрали всего пять очков. У нас есть такая проблема в этом сезоне: когда делаем преимущество в 20-30 очков, почему-то перестаём играть, расслабляемся.

Сегодня «Автодор» и, в принципе, этот зал схватили это — рывок был 12:0 до тайм-аута. Они поймали игру, сумели чуть-чуть сократить. Хорошо, что до этого разница была 30 очков, а не 15 или 20. Иначе могла бы быть уже какая-то [иная] концовка», — приводит слова Емченко пресс-служба команды.