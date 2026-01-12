Скидки
Баскетбол

Емченко — о проблеме «Зенита»: когда делаем преимущество в 20-30 очков, перестаём играть

Емченко — о проблеме «Зенита»: когда делаем преимущество в 20-30 очков, перестаём играть
Комментарии

Защитник «Зенита» Владислав Емченко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над саратовским «Автодором» (75:62).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
62 : 75
Зенит
Санкт-Петербург
Автодор: Земский - 17, Пранаускис - 15, Хаджибегович - 12, Коско - 7, Вольхин - 7, Клименко - 4, Сущик, Евсеев, Фёдоров, Яковлев
Зенит: Рэндольф - 18, Фрейзер - 11, Роберсон - 11, Мартюк - 11, Емченко - 8, Шаманич - 8, Щербенев - 5, Узинский - 3, Кривых, Воронцевич

«Выиграли. И в любом случае победа есть победа. Конечно, было преимущество около 30 очков. В четвёртой четверти, если не ошибаюсь, мы набрали всего пять очков. У нас есть такая проблема в этом сезоне: когда делаем преимущество в 20-30 очков, почему-то перестаём играть, расслабляемся.

Сегодня «Автодор» и, в принципе, этот зал схватили это — рывок был 12:0 до тайм-аута. Они поймали игру, сумели чуть-чуть сократить. Хорошо, что до этого разница была 30 очков, а не 15 или 20. Иначе могла бы быть уже какая-то [иная] концовка», — приводит слова Емченко пресс-служба команды.

