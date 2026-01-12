Арсич прокомментировал победу «Енисея» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (86:78).

«Хочу поздравить свою команду с победой. С самого начала мы вышли с хорошей энергией, уверенно действовали в защите и на протяжении всей игры контролировали подбор. Также хочу поблагодарить наших болельщиков, которые очень помогли в моменты, когда у нас возникали трудности. Благодаря их поддержке команда вовремя реагировала и смогла довести матч до победы», — приводит слова Йовицы Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.