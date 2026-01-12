Скидки
Арсич прокомментировал победу «Енисея» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (86:78).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
86 : 78
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Рыжов - 24, Тасич - 20, Сонько - 12, Шлегель - 12, Коулмэн - 7, Ведищев - 5, Артис - 4, Ванин - 2, Перевалов, Скуратов, Середа
Локомотив-Кубань: Мартин - 21, Хантер - 17, Квитковских - 13, Миллер - 7, Джонсон - 6, Попов - 4, Робертсон - 3, Темиров - 3, Мур - 2, Ищенко - 2, Шеянов, Самойленко

«Хочу поздравить свою команду с победой. С самого начала мы вышли с хорошей энергией, уверенно действовали в защите и на протяжении всей игры контролировали подбор. Также хочу поблагодарить наших болельщиков, которые очень помогли в моменты, когда у нас возникали трудности. Благодаря их поддержке команда вовремя реагировала и смогла довести матч до победы», — приводит слова Йовицы Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

