Арсич прокомментировал победу «Енисея» в матче с «Локомотивом-Кубань»
Поделиться
Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (86:78).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
86 : 78
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Рыжов - 24, Тасич - 20, Сонько - 12, Шлегель - 12, Коулмэн - 7, Ведищев - 5, Артис - 4, Ванин - 2, Перевалов, Скуратов, Середа
Локомотив-Кубань: Мартин - 21, Хантер - 17, Квитковских - 13, Миллер - 7, Джонсон - 6, Попов - 4, Робертсон - 3, Темиров - 3, Мур - 2, Ищенко - 2, Шеянов, Самойленко
«Хочу поздравить свою команду с победой. С самого начала мы вышли с хорошей энергией, уверенно действовали в защите и на протяжении всей игры контролировали подбор. Также хочу поблагодарить наших болельщиков, которые очень помогли в моменты, когда у нас возникали трудности. Благодаря их поддержке команда вовремя реагировала и смогла довести матч до победы», — приводит слова Йовицы Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Комментарии
- 12 января 2026
-
01:49
-
01:26
-
00:52
-
00:24
- 11 января 2026
-
23:51
-
23:01
-
22:57
-
22:56
-
21:53
-
20:59
-
20:44
-
20:39
-
20:01
-
19:50
-
18:44
-
17:59
-
17:34
-
17:10
-
16:49
-
16:39
-
16:15
-
15:59
-
15:09
-
14:55
-
14:48
-
14:27
-
14:00
-
13:52
-
12:52
-
12:28
-
12:09
-
11:39
-
11:00
-
10:38
-
10:10