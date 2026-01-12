Скидки
Представлена впечатляющая статистика Егора Дёмина в последних 10 матчах НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин демонстрирует уверенную игру в последних матчах команды. Как информирует пресс-служба нью-йоркского клуба, в последних 10 играх российский спортсмен набирает в среднем 15,7 очка, совершает 3,7 подбора и отдаёт 3,3 передачи за встречу.

Это заметно выше его средних показателей по набранным очкам в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). К данному моменту разыгрывающий принял участие в 32 матчах, в которых в среднем набирал 10,5 очка. Также в 32 играх Егор в среднем совершал 3,3 подбора и отдавал 3,5 передачи. В настоящий момент Дёмину 19 лет.

«Честно? Было страшно». Егор Дёмин — после матча НБА, в котором набрал 19 очков
«Честно? Было страшно». Егор Дёмин — после матча НБА, в котором набрал 19 очков

Дёмину подарили коллекционную фигурку со знаменитым рэпером:

