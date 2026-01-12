Скидки
Обозреватель из США — о Кирилле Елатонцеве в NCAA: просто не готов

Обозреватель и инсайдер Джесси Криттенден высказался об игре российского центрового «Оклахомы Сунерз» Кирилла Елатонцева после матча регулярного сезона NCAA с Texas A&M.

Комментируя ротацию «Оклахомы», Криттенден отметил, что тренерскому штабу стоит рассмотреть вариант с более мобильной передней линией.

«Похоже, «Сунерз» наконец нашли рабочий вариант, играя в формате с невысокой передней линией — Куол Атак, Деррион Рид и Тэ Дэвис. Если Мо Ваге не может стабильно оставаться на паркете, именно такой вариант должен рассматривать Портер Моузер. Кай Роджерс и Кирилл Елатонцев просто пока не готовы», — написал Криттенден на своей странице в социальных сетях.

Встреча, состоявшаяся в ночь на 11 января, завершилась поражением «Оклахомы» со счётом 76:83. Елатонцев появился на площадке на девять минут, за которые отметился двумя набранными очками, тремя подборами и одним блок-шотом, а также записал на свой счёт одну потерю и три персональных фола.

