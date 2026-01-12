Скидки
Владимир Гомельский ответил на вопрос, зачем ЦСКА отпустил Тони Джекири

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу ухода из ЦСКА центрового Тони Джекири. По его словам, решение о прекращении сотрудничества, вероятно, было связано с требованием игрока увеличить сумму действующего контракта.

— Вопрос по Джекири. Сможет ли ЦСКА найти замену сильнее ему? Если нет, зачем его отпустили по ходу сезона?
— Я не владею информацией о том, каковы были причины расторжения контракта ЦСКА с Джекири. Но судя по всему, именно игрок потребовал увеличения суммы действующего контракта. А должен или не должен игрок доработать остаток сезона — думаю, что недовольный своим положением в клубе игрок пользы клубу не принесёт, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане:

