«Бруклин» с семью очками Дёмина потерпел третье поражение подряд, уступив «Мемфису» в НБА

В ночь с 11 на 12 января мск на паркете «ФедЭксФорум» (Мемфис, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Бруклин Нетс». Хозяева паркета вырвали победу во встрече в концовке — 103:98.

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина семь очков, один подбор и четыре результативных передачи. При игровом времени 28.19 Дёмин реализовал два из пяти бросков с игры (два из четырёх трёхочковых и один штрафной). Итоговый показатель полезности россиянина составил «-16».

Больше всех очков в матче набрал защитник «Мемфиса» Седрик Кауард, в его активе 21 очко, восемь подборов и один ассист.

В следующем матче «Мемфис» встретится в гостях с «Орландо Мэджик» 15 января, а «Бруклин» сыграет на выезде с «Даллас Маверикс» 13 января.