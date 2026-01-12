Скидки
Мемфис Гриззлиз — Бруклин Нетс, результат матча 12 января 2026, счет 103:98, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» с семью очками Дёмина потерпел третье поражение подряд, уступив «Мемфису» в НБА
Комментарии

В ночь с 11 на 12 января мск на паркете «ФедЭксФорум» (Мемфис, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Бруклин Нетс». Хозяева паркета вырвали победу во встрече в концовке — 103:98.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 121
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Дёмин - 19, Портер - 18, Томас - 13, Клэкстон - 13, Клауни - 12, Вульф - 11, Мэнн - 8, Шарп - 6, Траоре - 5, Уильямс, Пауэлл, Мартин, Уилсон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 31, Леонард - 26, Миллер - 21, Коллинз - 16, Данн - 9, Сандерс - 5, Батюм - 5, Зубац - 5, Лопес - 3, Кристи, Нидерхаузер, Браун

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина семь очков, один подбор и четыре результативных передачи. При игровом времени 28.19 Дёмин реализовал два из пяти бросков с игры (два из четырёх трёхочковых и один штрафной). Итоговый показатель полезности россиянина составил «-16».

Больше всех очков в матче набрал защитник «Мемфиса» Седрик Кауард, в его активе 21 очко, восемь подборов и один ассист.

В следующем матче «Мемфис» встретится в гостях с «Орландо Мэджик» 15 января, а «Бруклин» сыграет на выезде с «Даллас Маверикс» 13 января.

