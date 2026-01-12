Скидки
Оклахома-Сити Тандер — Майами Хит, результат матча 12 января 2026, счет 124:112, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

29 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Майами» в НБА
Комментарии

Утром 12 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и клубом «Майами Хит». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 124:112.

НБА — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 112
Майами Хит
Майами
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 18, Холмгрен - 16, Митчелл - 16, Джо - 11, Уиггинс - 11, Уильямс - 9, Карузо - 7, Дорт - 4, Уоллес - 3, Янгблад, Дженг, Карлсон, Барнхайзер, Уильямс
Майами Хит: Уиггинс - 23, Хирроу - 19, Ларссон - 16, Йович - 13, Митчелл - 13, Уэр - 8, Смит - 6, Адебайо - 6, Жакез-мл. - 5, Фонтеккио - 3, Гарднер, Джонсон, Пауэлл, Якуционис

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер — на его счету 29 набранных очков, пять подборов и восемь результативных передач. У «Майами» наибольшее число очков (23) набрал канадский лёгкий форвард Эндрю Уиггинс.

«Тандер» выиграли третий матч подряд, у «Хит», в свою очередь, третье кряду поражение в НБА.

