29 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Майами» в НБА

Утром 12 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и клубом «Майами Хит». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 124:112.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер — на его счету 29 набранных очков, пять подборов и восемь результативных передач. У «Майами» наибольшее число очков (23) набрал канадский лёгкий форвард Эндрю Уиггинс.

«Тандер» выиграли третий матч подряд, у «Хит», в свою очередь, третье кряду поражение в НБА.