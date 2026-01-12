29 очков Вембаньямы не спасли «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Миннесотой»

В ночь на 12 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит очередной игровой день сезона-2025/2026. «Миннесота Тимбервулвз» на своей площадке «Таргет-центр» в Минеаполисе (США) принимала «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева одержали победу со счетом 104:103.

Самым результативным игроком «Сан-Антонио» в этом матче стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на его счету 29 очков, семь подборов и одна передача.

У хозяев наивысшей результативность сегодня отличился американский защитник Энтони Эдвардс, в активе которого 23 очка, два подбора и три результативные передачи.

Далее «Спёрс» отправится в гости к «Оклахоме», а «Миннесота» к «Милуоки».