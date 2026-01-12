Скидки
29 очков Вембаньямы не спасли «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Миннесотой»

В ночь на 12 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит очередной игровой день сезона-2025/2026. «Миннесота Тимбервулвз» на своей площадке «Таргет-центр» в Минеаполисе (США) принимала «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева одержали победу со счетом 104:103.

НБА — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
104 : 103
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 23, Дивинченцо - 19, Рид - 17, Рэндл - 15, Макдэниелс - 12, Хиланд - 10, Конли - 4, Кларк - 2, Гобер - 2, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Беранже, Миллер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Джонсон - 15, Шампани - 14, Барнс - 13, Фокс - 12, Касл - 11, Корнет - 6, Уотерс III - 3, Маклафлин, Харпер, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо

Самым результативным игроком «Сан-Антонио» в этом матче стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на его счету 29 очков, семь подборов и одна передача.

У хозяев наивысшей результативность сегодня отличился американский защитник Энтони Эдвардс, в активе которого 23 очка, два подбора и три результативные передачи.

Далее «Спёрс» отправится в гости к «Оклахоме», а «Миннесота» к «Милуоки».

