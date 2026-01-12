«Денвер» обыграл «Милуоки» в матче НБА. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл

Утром 12 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой хозяев паркета со счётом 108:104.

Самым результативным игроком стал тяжёлый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив дабл-дабл: 31 очко, восемь подборов и 11 результативных передач. У победителей больше всех очков (25) набрал защитник Тим Хардуэй-младший.

В следующем матче «Денвер» встретится в гостях с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Милуоки» дома сыграет с «Миннесота Тимбервулвз». Оба матча состоятся 14 января.