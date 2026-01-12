Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Денвер Наггетс — Милуоки Бакс, результат матча 12 января 2026, счет 108:104, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Денвер» обыграл «Милуоки» в матче НБА. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл
Комментарии

Утром 12 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой хозяев паркета со счётом 108:104.

НБА — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 104
Милуоки Бакс
Милуоки
Денвер Наггетс: Хардуэй-младший - 25, Гордон - 23, Уотсон - 19, Ннаджи - 14, Пикетт - 13, Браун - 7, Джонс - 5, Тайсон - 2, Браун, Строутер, Холмс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Тёрнер - 16, Портис - 14, Грин - 14, Кузма - 11, Портер - 10, Харрис - 6, Роллинз - 2, Симс, Трент-мл., Коффи, Адетокунбо, Джексон, Энтони

Самым результативным игроком стал тяжёлый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив дабл-дабл: 31 очко, восемь подборов и 11 результативных передач. У победителей больше всех очков (25) набрал защитник Тим Хардуэй-младший.

В следующем матче «Денвер» встретится в гостях с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Милуоки» дома сыграет с «Миннесота Тимбервулвз». Оба матча состоятся 14 января.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
29 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Майами» в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android