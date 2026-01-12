«Голден Стэйт» проиграл «Атланте». Карри и Батлер набрал 61 очко на двоих

В ночь с 11 на 12 января мск на паркете «Чейз Центра» (Сан-Франциско, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Атлантой Хоукс». Гости выиграли встречу со счётом 124:111.

Самым результативным игроков в составе хозяев стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 31 очко, три подбора и пять передач. У Джимми Батлера 30 очков, семь подборов и шесть передач.

У гостей наивысшей результативностью отличился канадский защитник Никил Александер-Уолкер, набравший 24 очка, сделавший два подбора и две передачи.

Далее «Голден Стэйт» примет «Портленд», а «Атланта» отправится в гости к «Лейкерс».