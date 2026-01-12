Скидки
«Голден Стэйт» проиграл «Атланте». Карри и Батлер набрал 61 очко на двоих

В ночь с 11 на 12 января мск на паркете «Чейз Центра» (Сан-Франциско, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Атлантой Хоукс». Гости выиграли встречу со счётом 124:111.

НБА — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
111 : 124
Атланта Хоукс
Атланта
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Батлер - 30, Мелтон - 10, Пост - 8, Пэйтон II - 6, Джексон-Дэвис - 6, Сантос - 5, Хорфорд - 5, Грин - 5, Подзиемски - 3, Муди - 2, Куминга, Ричард, Хилд
Атланта Хоукс: Александер-Уолкер - 24, Джонсон - 23, Кеннард - 22, Оконгву - 18, Макколлум - 12, Дэниэлс - 11, Гуйе - 5, Крейчи - 5, Уоллес - 2, Кисперт - 2, Рисашер, Ньюэлл

Самым результативным игроков в составе хозяев стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 31 очко, три подбора и пять передач. У Джимми Батлера 30 очков, семь подборов и шесть передач.

У гостей наивысшей результативностью отличился канадский защитник Никил Александер-Уолкер, набравший 24 очка, сделавший два подбора и две передачи.

Далее «Голден Стэйт» примет «Портленд», а «Атланта» отправится в гости к «Лейкерс».

