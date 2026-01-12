Скидки
Результаты матчей НБА 12 января

Результаты матчей НБА 12 января
Комментарии

В ночь с 11 на 12 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли восемь матчей регулярного чемпионата организации. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 12 января:

«Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» — 116:115 ОТ;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Йорк Никс» — 114:123;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 104:103;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Майами Хит» — 124:112;
«Денвер Наггетс» — «Милуоки Бакс» — 108:104;
«Финикс Санз» — «Вашингтон Уизардс» — 112:93;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Атланта Хоукс» — 111:124;
«Сакраменто Кингз» — «Хьюстон Рокетс» — 111:98.

