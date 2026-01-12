Единая лига представила символическую пятёрку недели, в списке — двое россиян

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели (с 5 по 11 января). В список вошли два российских игрока (Дмитрий Кулагин и Владислав Трушкин) и три легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Мело Тримбл (ЦСКА);

Егор Рыжов («Енисей»);

Маркус Бингэм (УНИКС);

Террелл Картер («Бетсити Парма»)

Андрей Мартюк («Зенит»).

Фото: https://t.me/vtbleague

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает УНИКС, на счету которого 18 побед и два поражения. На второй строчке располагается ЦСКА, у которого 17 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает «Зенит» (13 побед и шесть поражений).

