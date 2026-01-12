Скидки
Ленард купил пентхаус у партнёра Баллмера по инвестициям в скандальную фирму — источник

Комментарии

После перехода в «Лос-Анджелес Клипперс» в 2019 году Кавай Леонард приобрёл пентхаус в комплексе Ritz-Carlton Residences стоимостью $ 6,7 млн через недавно созданное ООО, управляемое его дядей Деннисом Робертсоном. Об этом в своём подкасте рассказал известный журналист Пабло Торре.

Торре выяснил, что предыдущим владельцем жилья был Лэрри Кил, сооснователь Oaktree Capital Management. Позднее компания Стива Баллмера, владеющего «Клипперс», инвестировала через Oaktree в финтех-компанию Aspiration, которая, по версии расследования, могла использоваться для обхода потолка зарплат в НБА.

Ранее сообщалось, что во время переговоров о контракте Леонарда дядя Деннис как его представитель требовал от клубов среди прочего предоставления жилья. Пентхаус был продан Леонардом в 2024 году. Клуб и сам спортсмен отрицают нарушение правил лиги.

Кто такой Дядюшка Деннис? Он центральная фигура в интригах между Леонардом и «Клипперс»
Кто такой Дядюшка Деннис? Он центральная фигура в интригах между Леонардом и «Клипперс»

