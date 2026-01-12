Алексей Самарин набрал 100 очков в матче юниоров

Защитник «Московской области-1» Алексей Самарин набрал 100 очков в полуфинале первенства России среди юниоров 2010 года рождения с «Ленинградской областью».

К большому перерыву Самарин уже записал на свой счёт 63 очка, включая 19 подряд в последние минуты первой половины. Во второй половине темп снизился, но защитник справился с задачей и достиг сотни на последней минуте дальним попаданием.

Итоговый счёт матча — 139:67. В активе Самарина — 28 точных двухочковых из 38, 9 трёхочковых из 27, 17 штрафных из 30, а также восемь подборов, шесть перехватов и пять результативных передач.

