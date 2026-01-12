Инсайдер назвал самую раннюю дату возвращения в строй Николы Йокича

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич продолжает восстановление после травмы колена, полученной в конце декабря. По информации инсайдера НБА Марка Стейна, ранний февраль рассматривается как возможная дата возвращения спортсмена в состав команды.

«Начало февраля всё больше выглядит как самая ранняя реальная дата возвращения Николы Йокича и Кэмерона Джонсона. Оба получили травмы колена», — приводит слова Стейна Basket News.

Ранее отмечалось, что клуб предпочитает не спешить с возвращением звёздного игрока в строй, чтобы дать ему полностью восстановиться.

В случае возвращения в феврале Йокич может лишиться шанса на индивидуальные награды в сезоне-2025/2026 из-за правила НБА о 65 матчах, несмотря на впечатляющие показатели в статистике — в среднем Никола оформляет трипл-дабл (29,6 очка, 12,2 подбора и 11 передач за матч).

