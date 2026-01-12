Скидки
«В Америке такого нет». Мария Клюндикова сравнила баскетбол в США и России

Российская спортсменка Мария Клюндикова высказала мнение, что игра в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) отличается от баскетбола в России и Европе большей динамикой. Мария в настоящий момент представляет команду «Миннесота Линкс».

«В WNBA находятся все мировые звёзды женского баскетбола, и, конечно же, американский баскетбол отличается от европейского тем, что там быстрее решения принимать нужно, игра более динамичная. В России и в Европе всё поспокойнее, можно лучше разобрать тактику команды — в Америке такого нет, больше именно движения», — приводит слова Клюндиковой ТАСС.

