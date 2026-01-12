Видео: баскетболист врезался в двух девушек во время интервью

Игрок клуба «Купол-Родники» Матвей Решетов случайно врезался в двух девушек во время интервью. Инцидент случился во время разминки перед матчем.

Баскетболист клуба «Купол-Родники» Матвей Решетов врезался в двух девушек во время интервью:

Фото: Скриншот

Ведущая и её собеседница сумели удержаться на ногах и, к счастью, не пострадали. Решетов тут же извинился.

Ранее сообщалось, что защитник «Московской области-1» Алексей Самарин набрал 100 очков в полуфинале первенства России среди юниоров 2010 года рождения с «Ленинградской областью» (139:67). Примечательно, что к большому перерыву молодой спортсмен уже записал на свой счёт 63 очка.