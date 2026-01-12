Фото: Карлос Алькарас вышел на тренировку в джерси Леброна перед AO-2026

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас во время тренировки перед Открытым чемпионатом Австралии 2026 года (AO-2026) появился в майке лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Фото: Graham Denholm/Getty Images

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 18 января по 1 февраля в Мельбурне.

Не так давно двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Айзея Томас раскритиковал современных игроков и экспертов за пиетет по отношению к эпохе Майкла Джордана в ущерб нынешним звёздам лиги.

Фанаты «Лейкерс» спели Леброну Джеймсу песню в честь дня рождения: