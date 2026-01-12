Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это же безумие». Джейлен Браун резко высказался о судействе

«Это же безумие». Джейлен Браун резко высказался о судействе
Комментарии

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун резко высказался о судейских решениях после матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (95:100).

НБА — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
95 : 100
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бостон Селтикс: Уайт - 29, Браун - 27, Гарза - 11, Шейерман - 10, Кета - 9, Саймонс - 5, Притчард - 4, Харпер Мл., Тиллман, Уолш, Гонсалес, Шульга, Уильямс, Буше
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 21, Фокс - 21, Джонсон - 18, Шампани - 12, Касл - 9, Барнс - 6, Харпер - 5, Корнет - 5, Олиник - 3, Маклафлин, Сохан, Брайант, Бийомбо, Уотерс III

«Я готов принять штраф. Но это была какая-то ерунда. Кажется, они отказываются фиксировать фолы в нашу пользу, а другой стороне свистят любые касания. Просто посмотрите повторы — каждый раз, когда мы играем с сильной командой, одно и то же. Это же безумие», – сказал Браун после матча во время общения со СМИ.

В настоящий момент «Бостон» занимает третье место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. На счету команды 24 победы и 14 поражений.

Материалы по теме
«Мне надоело это дерьмо». Джейлен Браун — о судействе в матче с «Сан-Антонио»

Баскетболист Джейлен Браун проиграл в забеге стримеру IShowSpeed:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android