«Это же безумие». Джейлен Браун резко высказался о судействе

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун резко высказался о судейских решениях после матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (95:100).

«Я готов принять штраф. Но это была какая-то ерунда. Кажется, они отказываются фиксировать фолы в нашу пользу, а другой стороне свистят любые касания. Просто посмотрите повторы — каждый раз, когда мы играем с сильной командой, одно и то же. Это же безумие», – сказал Браун после матча во время общения со СМИ.

В настоящий момент «Бостон» занимает третье место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. На счету команды 24 победы и 14 поражений.

