Баскетбол

Фото: «Миннесота» наглядно показала разницу в росте между Эдвардсом и Вембаньямой

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» показала фото с недавнего матча регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс» (104:103). На снимке изображены лидеры обоих клубов Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») и Энтони Эдвардс («Миннесота») В качестве к подписи к фото представлены два смайла – инопланетянина и муравья – прозвища обоих игроков.

Фото: https://x.com/Timberwolves

В настоящий момент «Миннесота» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции (26 побед и 14 поражений). «Сан-Антонио» располагается на второй строчке на Западе (27 побед и 12 поражений).

