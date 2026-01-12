«Голден Стэйт» представил подробности о восстановлении Сета Карри после травмы

Пресс-служба клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» представила подробности относительно восстановления защитника Сета Карри.

«Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Сет Карри, пропустивший последние 12 матчей из-за травмы, связанной с седалищным нервом, недавно прошёл повторное обследование. Оно показало, что игрок делает успехи. Сет ежедневно работает с медицинским штабом команды — в основном в тренажёрном и тренировочном залах — и пройдёт ещё одно обследование через две недели», — говорится в пресс-релизе команды.

В настоящий момент «Голден Стэйт» занимает восьмое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, у команды 21 победа и 19 поражений.

