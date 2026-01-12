Скидки
«Игры реже, деньги — те же». В «Уралмаше» высказались о грядущих переменах

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко заявил о грядущих серьёзных переменах в команде. Ганиенко подчеркнул, что ответственность за текущие результаты берёт на себя и намерен делать ставку на российских игроков.

«Несмотря на то что мы омолодили команду, она сдала и на данный момент не готова играть все четыре четверти. Это говорит о слабой подготовке. И самое главное — не оправдывают ожиданий третьи номера. Этот набор факторов и дал отрицательный результат. Но вину я ни на кого перекладывать не хочу — беру ответственность только на себя. К сожалению, у некоторых игроков пропали совесть, порядочность и отношение к делу, трудолюбия нет абсолютно. Поэтому после встречи с УНИКСом грядут серьёзные перемены.

Цели сейчас скорректированы. Планируем расстаться с людьми, которые забыли, где они находятся. У некоторых сложилось отношение: «Всё хорошо — игры реже, деньги — те же». Наша задача сейчас — подготовить команду к будущему сезону.

Планируем изменения и будем делать ставку на своих игроков, на россиян. Пришло время наигрывать своих людей. Они могут играть не хуже иностранцев. К примеру, МБА — там ведь играют далеко не юноши. Возьмите Трушкина, Воронова, Зубкова — хорошо играют, команда идёт. Думаю, у них есть все шансы в этом году выиграть Кубок России», — приводит слова Ганиенко пресс-служба «Уралмаша».

В настоящий момент «Уралмаш» занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе семь побед и 13 поражений.

