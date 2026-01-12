Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский ответил, какой шаг ЕЛ мог бы привести к отказу клубов от участия в турнире

Гомельский ответил, какой шаг ЕЛ мог бы привести к отказу клубов от участия в турнире
Комментарии

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос фаната о том, какие шаги руководство Единой лиги ВТБ могло бы предпринять, чтобы сохранить интригу и равные условия для всех команд, сделать чемпионат интересным для болельщиков и развивать российских игроков.

Гомельский отметил, что финансовая модель турнира построена на зарубежных примерах, а доходы лиги едва покрывают расходы на проведение соревнований.

«ЕЛ ВТБ заявила себя как некоммерческую организацию. Но построена она на примере зарубежных профессиональных лиг. То есть во главу угла поставлены финансы. Проведение крупных соревнований у нас в стране связано с большими расходами. Доходы лиги от спонсорства, контрактов с телеканалами, продажи сувенирки и так далее едва хватает на покрытие этих расходов. Если лига пойдёт на введение потолка зарплат для всех команд, часть из них просто откажутся от участия в этом турнире.

Что касается легионеров на площадке, то ограничение их игрового времени для ускорения развития отечественных баскетболистов не будет являться стимулом для россиян. Пропадает чисто спортивный принцип: кто сильнее, тот больше играет. Примером (отрицательным примером, с моей точки зрения) являются МБА и «Самара», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Сейчас читают:
Владимир Гомельский ответил на вопрос, зачем ЦСКА отпустил Тони Джекири

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android