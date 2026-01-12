Гомельский ответил, какой шаг ЕЛ мог бы привести к отказу клубов от участия в турнире

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос фаната о том, какие шаги руководство Единой лиги ВТБ могло бы предпринять, чтобы сохранить интригу и равные условия для всех команд, сделать чемпионат интересным для болельщиков и развивать российских игроков.

Гомельский отметил, что финансовая модель турнира построена на зарубежных примерах, а доходы лиги едва покрывают расходы на проведение соревнований.

«ЕЛ ВТБ заявила себя как некоммерческую организацию. Но построена она на примере зарубежных профессиональных лиг. То есть во главу угла поставлены финансы. Проведение крупных соревнований у нас в стране связано с большими расходами. Доходы лиги от спонсорства, контрактов с телеканалами, продажи сувенирки и так далее едва хватает на покрытие этих расходов. Если лига пойдёт на введение потолка зарплат для всех команд, часть из них просто откажутся от участия в этом турнире.

Что касается легионеров на площадке, то ограничение их игрового времени для ускорения развития отечественных баскетболистов не будет являться стимулом для россиян. Пропадает чисто спортивный принцип: кто сильнее, тот больше играет. Примером (отрицательным примером, с моей точки зрения) являются МБА и «Самара», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

