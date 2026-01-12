Владимир Гомельский оценил игру Егора Дёмина в первой половине сезона НБА

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в первой половине сезона НБА. Специалист отметил рост влияния Дёмина на игру команды, подчеркнув, что он выглядит достойно среди других разыгрывающих лиги.

«Меня больше всего радует то, что по ходу сезона Егор Дёмин прибавляет. И это не только про статистику, а больше про его влияние на игру команды. Мне нравится его первая половина сезона. Надеюсь, что вторая будет ещё лучше. В целом можно сказать, что среди разыгрывающих НБА Егор не затерялся», — написал Гомельский на своём официальном сайте.