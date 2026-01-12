Скидки
Баскетбол

«Ничего не боялись». Лучший игрок «Енисея» в матче с «Локо» — о победе над краснодарцами

Комментарии

21-летний российский центровой Егор Рыжов, выступающий на правах аренды за клуб Единой лиги ВТБ «Енисей», прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (86:78).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
86 : 78
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Рыжов - 24, Тасич - 20, Сонько - 12, Шлегель - 12, Коулмэн - 7, Ведищев - 5, Артис - 4, Ванин - 2, Перевалов, Скуратов, Середа
Локомотив-Кубань: Мартин - 21, Хантер - 17, Квитковских - 13, Миллер - 7, Джонсон - 6, Попов - 4, Робертсон - 3, Темиров - 3, Мур - 2, Ищенко - 2, Шеянов, Самойленко

«Было очень приятно играть, трибуны поддерживали нас. Мы были сконцентрированы, ничего не боялись. Нам было, грубо говоря, терять нечего. Команда [соперника] из топ-4, поэтому все выходили спокойно, но при этом готовые бороться, и у нас всё получилось. Хороший день», — приводит слова Рыжова пресс-служба красноярского клуба.

207-сантиметровый центровой, принадлежащий «Зениту», стал лучшим игроком встречи — 24 очка, девять подборов и две передачи при коэффициенте эффективности «+34».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

