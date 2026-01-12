«Ничего не боялись». Лучший игрок «Енисея» в матче с «Локо» — о победе над краснодарцами

21-летний российский центровой Егор Рыжов, выступающий на правах аренды за клуб Единой лиги ВТБ «Енисей», прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (86:78).

«Было очень приятно играть, трибуны поддерживали нас. Мы были сконцентрированы, ничего не боялись. Нам было, грубо говоря, терять нечего. Команда [соперника] из топ-4, поэтому все выходили спокойно, но при этом готовые бороться, и у нас всё получилось. Хороший день», — приводит слова Рыжова пресс-служба красноярского клуба.

207-сантиметровый центровой, принадлежащий «Зениту», стал лучшим игроком встречи — 24 очка, девять подборов и две передачи при коэффициенте эффективности «+34».