Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В ЦСКА сообщили, что сын Антониуса Кливленда идёт на поправку и уже вышел из реанимации

В ЦСКА сообщили, что сын Антониуса Кливленда идёт на поправку и уже вышел из реанимации
Комментарии

Состояние сына американского баскетболиста ЦСКА Антониуса Кливленда улучшилось, и ситуация с его восстановлением развивается позитивно. Об этом рассказал медиадиректор и пресс-атташе красно-синих Николай Цынкевич.

«ЭйСи [Антониус] снова с нами, работает в «Крылатском», очень хочет вернуться на паркет. Рассказал, что сына должны завтра перевести из реанимации в обычную палату, его уже отключили от ИВЛ, и он может говорить с родителями. Они рассчитывают, что уже совсем скоро Кая отпустят домой. Так что всё развивается позитивно», — написал Цынкевич в своём телеграм-канале.

Напомним, Кливленд перешёл в ЦСКА в июне этого года. Ранее американский игрок выступал за «Локомотив-Кубань».

Сейчас читают:
Сын игрока ЦСКА Антониуса Кливленда попал в реанимацию в Краснодаре
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android