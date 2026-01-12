Единая лига представила лучшие моменты первой игровой недели 2026 года

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала топ-10 лучших моментов первой игровой недели сезона-2025/2026.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть ролик можно в официальной группе «ВКонтакте» турнира.

Авторами лучших моментов стали следующие баскетболисты:

1. Передача Евгения Бабурина и данк Дина Хантера («Пари Нижний Новгород»).

2. Данк Никиты Михайловского («Самара»).

3. Данк Даниила Коско («Автодор»).

4. Дальний бросок под сирену Михаила Ведищева («Енисей»).

5. Данк Самсона Руженцева (ЦСКА).

6. Передача Брендана Адамса и данк Террелла Картера («Бетсити Парма»).

7. Данк Тайрона Брюэра (УНИКС).

8. Аллей-уп Мэтта Коулмэна на Егора Рыжова («Енисей»).

9. Постер-данк Даниила Коско («Автодор»).

10. Передача Льва Свинина на Глеба Фирсова («Бетсити Парма»).