Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига представила лучшие моменты первой игровой недели 2026 года

Единая лига представила лучшие моменты первой игровой недели 2026 года
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала топ-10 лучших моментов первой игровой недели сезона-2025/2026.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть ролик можно в официальной группе «ВКонтакте» турнира.

Авторами лучших моментов стали следующие баскетболисты:

1. Передача Евгения Бабурина и данк Дина Хантера («Пари Нижний Новгород»).
2. Данк Никиты Михайловского («Самара»).
3. Данк Даниила Коско («Автодор»).
4. Дальний бросок под сирену Михаила Ведищева («Енисей»).
5. Данк Самсона Руженцева (ЦСКА).
6. Передача Брендана Адамса и данк Террелла Картера («Бетсити Парма»).
7. Данк Тайрона Брюэра (УНИКС).
8. Аллей-уп Мэтта Коулмэна на Егора Рыжова («Енисей»).
9. Постер-данк Даниила Коско («Автодор»).
10. Передача Льва Свинина на Глеба Фирсова («Бетсити Парма»).

Материалы по теме
«Ничего не боялись». Лучший игрок «Енисея» в матче с «Локо» — о победе над краснодарцами
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android