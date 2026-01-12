Адвокат баскетболиста Касаткина назвал успехом освобождение Даниила из тюрьмы во Франции

Фредерико Бело, являющийся адвокатом российского баскетболиста Даниила Касаткина, высказался насчёт освобождения своего подопечного из французской тюрьмы и возвращения в Россию.

— Когда возник вариант с обменом? Как проходил этот процесс?

— Давайте уточним, как по французскому праву работает экстрадиция. Мы пошли в суд с Касаткиным, чтобы объяснить, что экстрадировать в США его нельзя, потому что материалы дела были ошибочны и не полны. Даниил участвовал в нескольких заседаниях, мы чувствовали, что сроки были не соблюдены судом, что его должны были вот‑вот выпустить. Были удивлены, что суд выпустил решение о разрешении его экстрадиции. В этот момент его досье отправилось премьер‑министру. Декрет об экстрадиции подписывается именно им после подписи министра юстиций. Может быть, мы смогли убедить власть, убедили аппарат премьер‑министра, что Даниил полностью невиновен и экстрадировать его нельзя. Это определённо успех.

— Когда была ваша последняя встреча с Даниилом?

— Мы очень часто общались и регулярно встречались. Последний раз я был в тюрьме и передал ему посылку с едой. Самые разные продукты, которые недоступны в тюрьме. Это высококлассный атлет, у него особая диета, потребность в белке. Через 48 часов я узнал о его освобождении. Затем он позвонил уже мне из Москвы, он был счастлив, — приводит слова Бело «Матч ТВ».