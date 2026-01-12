Адвокат Касаткина: Даниил психологически ранен тем, что был в заключении

Адвокат Фредерик Бело, защищающий интересы российского баскетболиста Даниила Касаткина, рассказал, как его подопечный перенёс заключение во французской тюрьме.

«Даниил прежде всего был психологически ранен тем, что он был в заключении. Это было для него тяжело. Он замкнулся в себе, чтобы сопротивляться давлению заключения. Поддержка СМИ и всего баскетбольного комьюнити были очень важны. Он хотел сконцентрироваться на себе, собрать все возможные силы, чтобы сопротивляться тяжестям тюрьмы», — приводит слова Бело «Матч ТВ».

26-летнего российского баскетболиста задержали во Франции по запросу США 21 июня 2025 года в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже. Он был отпущен в результате обмена гражданина Франции Лорана Клода Жан-Луи Винатье* в январе 2026-го.

*Лоран Клод Жан-Луи Винатье признан Минюстом РФ иноагентом.