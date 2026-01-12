Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адвокат Касаткина: Даниил психологически ранен тем, что был в заключении

Адвокат Касаткина: Даниил психологически ранен тем, что был в заключении
Комментарии

Адвокат Фредерик Бело, защищающий интересы российского баскетболиста Даниила Касаткина, рассказал, как его подопечный перенёс заключение во французской тюрьме.

«Даниил прежде всего был психологически ранен тем, что он был в заключении. Это было для него тяжело. Он замкнулся в себе, чтобы сопротивляться давлению заключения. Поддержка СМИ и всего баскетбольного комьюнити были очень важны. Он хотел сконцентрироваться на себе, собрать все возможные силы, чтобы сопротивляться тяжестям тюрьмы», — приводит слова Бело «Матч ТВ».

26-летнего российского баскетболиста задержали во Франции по запросу США 21 июня 2025 года в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже. Он был отпущен в результате обмена гражданина Франции Лорана Клода Жан-Луи Винатье* в январе 2026-го.

*Лоран Клод Жан-Луи Винатье признан Минюстом РФ иноагентом.

Материалы по теме
Справедливость восторжествовала! Даниила Касаткина выпустили из французской тюрьмы. LIVE
Live
Справедливость восторжествовала! Даниила Касаткина выпустили из французской тюрьмы. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android