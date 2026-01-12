Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Знали, что важно сразу задать темп». Легионер «Зенита» — о матче с «Автодором»

«Знали, что важно сразу задать темп». Легионер «Зенита» — о матче с «Автодором»
Комментарии

33-летний американский защитник «Зенита» Ливай Рэндольф поделился мыслями о матче с саратовским клубом «Автодор», который завершился в пользу сине-бело-голубых со счётом 75:62.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
62 : 75
Зенит
Санкт-Петербург
Автодор: Земский - 17, Пранаускис - 15, Хаджибегович - 12, Коско - 7, Вольхин - 7, Клименко - 4, Сущик, Евсеев, Фёдоров, Яковлев
Зенит: Рэндольф - 18, Фрейзер - 11, Роберсон - 11, Мартюк - 11, Емченко - 8, Шаманич - 8, Щербенев - 5, Узинский - 3, Кривых, Воронцевич

— Вы быстро захватили инициативу и уже во второй четверти создали серьёзный задел. Насколько важно было задать темп с самого начала?
— Мы знали, что важно сразу задать темп. Нужно было начать хорошо, играть агрессивно, задать тон игре. Нам удалось быстро выйти вперёд и начать активно действовать в защите.

— В первой половине было много очков после перехватов, быстрых отрывов и хорошего движения мяча. Это был ключевой акцент на игру или команда просто поймала ритм?
— Да, нам удалось набрать много очков в быстрых переходах. Но я думаю, это в первую очередь заслуга нашей защиты. Мы следовали предматчевому разбору соперника и выполняли то, что просил тренер. Он всегда подталкивает нас становиться лучше, быть агрессивными. Сегодня нам удалось реализовать это с самого начала игры, — приводит слова Рэндольфа пресс-служба «Зенита».

Материалы по теме
Победа с неприятным послевкусием. Что случилось в концовке матча «Зенита» с «Автодором»?
Победа с неприятным послевкусием. Что случилось в концовке матча «Зенита» с «Автодором»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android