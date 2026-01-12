«Знали, что важно сразу задать темп». Легионер «Зенита» — о матче с «Автодором»

33-летний американский защитник «Зенита» Ливай Рэндольф поделился мыслями о матче с саратовским клубом «Автодор», который завершился в пользу сине-бело-голубых со счётом 75:62.

— Вы быстро захватили инициативу и уже во второй четверти создали серьёзный задел. Насколько важно было задать темп с самого начала?

— Мы знали, что важно сразу задать темп. Нужно было начать хорошо, играть агрессивно, задать тон игре. Нам удалось быстро выйти вперёд и начать активно действовать в защите.

— В первой половине было много очков после перехватов, быстрых отрывов и хорошего движения мяча. Это был ключевой акцент на игру или команда просто поймала ритм?

— Да, нам удалось набрать много очков в быстрых переходах. Но я думаю, это в первую очередь заслуга нашей защиты. Мы следовали предматчевому разбору соперника и выполняли то, что просил тренер. Он всегда подталкивает нас становиться лучше, быть агрессивными. Сегодня нам удалось реализовать это с самого начала игры, — приводит слова Рэндольфа пресс-служба «Зенита».