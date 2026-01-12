Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс будет использовать специальную нашивку на джерси до конца сезона-2025/2026

Леброн Джеймс будет использовать специальную нашивку на джерси до конца сезона-2025/2026
Комментарии

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», до конца сезона-2025/2026 будет использовать специальную нашивку на джерси, сообщила New York Times.

Впервые она появится на джерси во время матча с «Сакраменто Кингз» в ночь на 13 января. Именно в Сакраменто совершил свой дебют Джеймс.

НБА — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нашивка расположится в верхней правой части груди, над логотипом Nike Wish. Она выполнена в нескольких цветах в честь команд, за которые он играл («Лейкерс», «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит»), а в центре располагается его силуэт в позе, в которой он бросает магнезию перед игрой. После игры менеджер «Лейкерс» по экипировке снимет нашивку и поставит на ней дату. Всё это станет сниматься на видео. Затем нашивка будет отправлена на производственный объект Topps в Далласе, где её проверит комиссия CGC, а затем встроят в коллекционную карточку продажи.

Материалы по теме
Ещё один пропуск — и Леброн Джеймс рискует прервать свою солидную серию. Какую?
Ещё один пропуск — и Леброн Джеймс рискует прервать свою солидную серию. Какую?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android