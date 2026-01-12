Леброн Джеймс будет использовать специальную нашивку на джерси до конца сезона-2025/2026

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», до конца сезона-2025/2026 будет использовать специальную нашивку на джерси, сообщила New York Times.

Впервые она появится на джерси во время матча с «Сакраменто Кингз» в ночь на 13 января. Именно в Сакраменто совершил свой дебют Джеймс.

Нашивка расположится в верхней правой части груди, над логотипом Nike Wish. Она выполнена в нескольких цветах в честь команд, за которые он играл («Лейкерс», «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит»), а в центре располагается его силуэт в позе, в которой он бросает магнезию перед игрой. После игры менеджер «Лейкерс» по экипировке снимет нашивку и поставит на ней дату. Всё это станет сниматься на видео. Затем нашивка будет отправлена на производственный объект Topps в Далласе, где её проверит комиссия CGC, а затем встроят в коллекционную карточку продажи.