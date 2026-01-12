Гомельский оценил чемпионский потенциал «Зенита» с Секуличем

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский выразил уверенность в том, что у санкт-петербургского клуба «Зенит» под руководством Александра Секулича есть потенциал завоевать чемпионство в Единой лиге ВТБ.

«Сейчас в «Зените» подобрался состав, которому под силу завоевать титул. В тройке ЦСКА, УНИКС, «Зенит» нет ярко выраженного фаворита. Какому клубу будет сопутствовать спортивное везение — никто не знает. Секулич работает, преодолевая трудности и добивается результата. Вопрос в том, какой результат менеджмент клуба сочтёт удовлетворительным», — написал Гомельский на своём официальном сайте.