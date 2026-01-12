Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский оценил чемпионский потенциал «Зенита» с Секуличем

Гомельский оценил чемпионский потенциал «Зенита» с Секуличем
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский выразил уверенность в том, что у санкт-петербургского клуба «Зенит» под руководством Александра Секулича есть потенциал завоевать чемпионство в Единой лиге ВТБ.

«Сейчас в «Зените» подобрался состав, которому под силу завоевать титул. В тройке ЦСКА, УНИКС, «Зенит» нет ярко выраженного фаворита. Какому клубу будет сопутствовать спортивное везение — никто не знает. Секулич работает, преодолевая трудности и добивается результата. Вопрос в том, какой результат менеджмент клуба сочтёт удовлетворительным», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Материалы по теме
Владимир Гомельский оценил игру Егора Дёмина в первой половине сезона НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android