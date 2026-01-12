Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс назвал главного претендента на звание MVP НБА. Это не Йокич и не Дончич

Кендрик Перкинс назвал главного претендента на звание MVP НБА. Это не Йокич и не Дончич
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс выразил уверенность в том, что лидер клуба «Бостон Селтикс» соотечественник Джейлен Браун является главным претендентом на звание самого ценного игрока (MVP) в сезоне-2025/2026.

«Джейлен должен быть сейчас на первом месте [в рейтинге на звание MVP]. Он достигает большего с меньшими затратами. Сейчас он лучший универсал в лиге. На днях по телевизору демонстрировали какие-то показатели игроков НБА в защите. И когда дошло до процента попаданий с игры, первым в списке значился Кейсон Уоллес, а вторым — Браун. Вдобавок к этому Джейлен отдаёт 30», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.

В среднем за игру американский атлет набирает 29,5 очка, делает 6,4 подбора и отдаёт 5,0 передачи.

Материалы по теме
Кендрик Перкинс заявил, что Ламело Болл находится в конфликте с главным тренером «Шарлотт»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android