Кендрик Перкинс назвал главного претендента на звание MVP НБА. Это не Йокич и не Дончич

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс выразил уверенность в том, что лидер клуба «Бостон Селтикс» соотечественник Джейлен Браун является главным претендентом на звание самого ценного игрока (MVP) в сезоне-2025/2026.

«Джейлен должен быть сейчас на первом месте [в рейтинге на звание MVP]. Он достигает большего с меньшими затратами. Сейчас он лучший универсал в лиге. На днях по телевизору демонстрировали какие-то показатели игроков НБА в защите. И когда дошло до процента попаданий с игры, первым в списке значился Кейсон Уоллес, а вторым — Браун. Вдобавок к этому Джейлен отдаёт 30», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.

В среднем за игру американский атлет набирает 29,5 очка, делает 6,4 подбора и отдаёт 5,0 передачи.