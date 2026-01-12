Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Уберите его, уберите!» Яннис Адетокунбо — об обязательном участии в 65 матчах для наград

31-летний греческий форвард и чемпион НБА Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс» высказался об обязательном участии в 65 матчах регулярного чемпионата для получения наград по итогам сезона.

«Буду с вами честен. За 13 лет в лиге я, кажется, каждый год играл по 65 встреч. Я всё ещё буду стараться. Думаю, я всё равно буду играть 65 матчей, но это тяжело. Если хочешь быть действительно хорошим игроком, помочь своей команде пройти далеко в плей-офф, а потом вернуться и снова сыграть 65 матчей… Я девять лет подряд попадал в сборную всех звёзд НБА — девять раз в первую команду. Сохранять стабильность сложно. А с таким правилом у тебя просто нет передышки. Запас прочности невелик — получишь одну травму, и ты уже вне гонки.

«Я могу не попасть [в сборную всех звёзд]. Йокич может не попасть. Леброн не попадёт. Вембаньяма может не попасть. Я сначала был за это правило, потому что оно могло пойти мне на пользу, однако с возрастом я только и думаю: «Уберите его, уберите!» Но таковы правила, и нужно играть по ним. Кто тогда сможет претендовать на награду, только Шей [Гилджес-Александер]? Так что всё ещё под вопросом», — приводит слова Адетокунбо издание Yahoo Sports.

