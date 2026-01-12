«Не было концентрации в защите, много ошибок в атаке». Земский — о поражении от «Зенита»

Форвард саратовского «Автодора», арендованный у «Зенита», Павел Земский высказался о поражении во встрече с клубом из Санкт-Петербурга (62:75) в Единой лиге ВТБ.

«В первую очередь хочу поздравить «Зенит» с достойной победой. Для нас выдалась не очень хорошая первая половина матча. Не было концентрации в защите, много ошибок в нападении. За счёт этого пропустили такое количество очков.

Получилось исправить игру во второй половине. Добавили энергии и желания в защите, благодаря чему смогли улучшить свое нападение и сократить разницу. К сожалению, встречу выиграть не удалось, но мы вынесли для себя позитивные моменты, которые в дальнейшем помогут нам в следующих матчах. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня так тепло поддерживали нас на игре и смотрели нас по телевизору», — приводит слова Земского пресс-служба команды.