Главная Баскетбол Новости

«Не было концентрации в защите, много ошибок в атаке». Земский — о поражении от «Зенита»

«Не было концентрации в защите, много ошибок в атаке». Земский — о поражении от «Зенита»
Форвард саратовского «Автодора», арендованный у «Зенита», Павел Земский высказался о поражении во встрече с клубом из Санкт-Петербурга (62:75) в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
62 : 75
Зенит
Санкт-Петербург
Автодор: Земский - 17, Пранаускис - 15, Хаджибегович - 12, Коско - 7, Вольхин - 7, Клименко - 4, Сущик, Евсеев, Фёдоров, Яковлев
Зенит: Рэндольф - 18, Фрейзер - 11, Роберсон - 11, Мартюк - 11, Емченко - 8, Шаманич - 8, Щербенев - 5, Узинский - 3, Кривых, Воронцевич

«В первую очередь хочу поздравить «Зенит» с достойной победой. Для нас выдалась не очень хорошая первая половина матча. Не было концентрации в защите, много ошибок в нападении. За счёт этого пропустили такое количество очков.

Получилось исправить игру во второй половине. Добавили энергии и желания в защите, благодаря чему смогли улучшить свое нападение и сократить разницу. К сожалению, встречу выиграть не удалось, но мы вынесли для себя позитивные моменты, которые в дальнейшем помогут нам в следующих матчах. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня так тепло поддерживали нас на игре и смотрели нас по телевизору», — приводит слова Земского пресс-служба команды.

Победа с неприятным послевкусием. Что случилось в концовке матча «Зенита» с «Автодором»?
