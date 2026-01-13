Скидки
Бахчешехир Колежи — Манреза. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Бахчешехир — Манреза: прямая трансляция матча 14-го тура Еврокубка по баскетболу 2025/2026 начнётся в 19:00

Начало прямой видеотрансляции матча Еврокубка по баскетболу «Бахчешехир» — «Манреза»
Комментарии

13 января в 19:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 14-го тура группового этапа Еврокубка по баскетболу сезона-2025/2026 между клубами «Бахчешехир» (Турция) и «Манреза» (Испания).

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Еврокубок . Группа A. 14-й тур
13 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Бахчешехир
Стамбул, Турция
2-я четверть
32 : 41
Манреза
Манреза, Испания

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
