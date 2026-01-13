Начало прямой видеотрансляции матча Еврокубка по баскетболу «Бахчешехир» — «Манреза»

13 января в 19:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 14-го тура группового этапа Еврокубка по баскетболу сезона-2025/2026 между клубами «Бахчешехир» (Турция) и «Манреза» (Испания).

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Материалы по теме Владимир Гомельский оценил перспективы российских клубов, выступай они в Еврокубках

Самый низкий баскетболист: