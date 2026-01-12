Энтони Эдвардс: когда Вембаньяма вышел на меня, я подумал: «Чёрт возьми»

24-летний защитник клуба «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс поделился своими эмоциями, которые испытывал во время решающей атаки в матче с «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась со счётом 104:103 в пользу «Миннесоты».

«Когда Вембаньяма вышел на меня, я подумал: «Чёрт возьми. У меня есть шанс?». Я был в замешательстве, хотя раньше со мной такого никогда не случалось. Да, не буду врать. Я не знал, что делать, потому что Вемба такой высокий. Он перекрывает всё. Виктор перекрывает броски из-под кольца, броски в прыжке, и у него отличная работа ног. Он умеет двигаться. Так что да, он единственный в своём роде», — приводит слова Эдвардса портал Basketball Network.