Энтони Эдвардс: когда Вембаньяма вышел на меня, я подумал: «Чёрт возьми»

24-летний защитник клуба «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс поделился своими эмоциями, которые испытывал во время решающей атаки в матче с «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась со счётом 104:103 в пользу «Миннесоты».

НБА — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
104 : 103
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 23, Дивинченцо - 19, Рид - 17, Рэндл - 15, Макдэниелс - 12, Хиланд - 10, Конли - 4, Кларк - 2, Гобер - 2, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Беранже, Миллер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Джонсон - 15, Шампани - 14, Барнс - 13, Фокс - 12, Касл - 11, Корнет - 6, Уотерс III - 3, Маклафлин, Харпер, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо

«Когда Вембаньяма вышел на меня, я подумал: «Чёрт возьми. У меня есть шанс?». Я был в замешательстве, хотя раньше со мной такого никогда не случалось. Да, не буду врать. Я не знал, что делать, потому что Вемба такой высокий. Он перекрывает всё. Виктор перекрывает броски из-под кольца, броски в прыжке, и у него отличная работа ног. Он умеет двигаться. Так что да, он единственный в своём роде», — приводит слова Эдвардса портал Basketball Network.

