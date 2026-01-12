Губернатор Краснодарского края поздравил спортивное общество «Локомотив» с юбилеем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев поздравил команду Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» с юбилеем — 90-летием — спортивного общества железнодорожников.

«Физкультурно-спортивное общество «Локомотив» уже многие десятилетия является настоящей кузницей чемпионов. Организация стояла у истоков формирования профессиональных клубов в стране, внесла серьёзный вклад в развитие детско-юношеского спорта. В Краснодарском крае общество представляет один из лидеров отечественного баскетбола – «Локомотив-Кубань».

Этот клуб – гордость всего региона и яркий пример того, как традиции, характер и системная работа приносят результаты. Успехи команды и работа академии, воспитанники которой признаются лучшими молодыми баскетболистами страны, позволяют поддерживать интерес молодёжи к этому виду спорта. Желаю физкультурно-спортивному обществу и клубу процветания и новых побед», — приводит слова Кондратьева пресс-служба краснодарцев.