Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Губернатор Краснодарского края поздравил спортивное общество «Локомотив» с юбилеем

Губернатор Краснодарского края поздравил спортивное общество «Локомотив» с юбилеем
Комментарии

Губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев поздравил команду Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» с юбилеем — 90-летием — спортивного общества железнодорожников.

«Физкультурно-спортивное общество «Локомотив» уже многие десятилетия является настоящей кузницей чемпионов. Организация стояла у истоков формирования профессиональных клубов в стране, внесла серьёзный вклад в развитие детско-юношеского спорта. В Краснодарском крае общество представляет один из лидеров отечественного баскетбола – «Локомотив-Кубань».

Этот клуб – гордость всего региона и яркий пример того, как традиции, характер и системная работа приносят результаты. Успехи команды и работа академии, воспитанники которой признаются лучшими молодыми баскетболистами страны, позволяют поддерживать интерес молодёжи к этому виду спорта. Желаю физкультурно-спортивному обществу и клубу процветания и новых побед», — приводит слова Кондратьева пресс-служба краснодарцев.

Материалы по теме
Спортивному обществу «Локомотив» исполнилось 90 лет
Материалы по теме
Ещё одна сенсация от «Енисея»! Клуб омрачил дебют нового тренера «Локо»
Ещё одна сенсация от «Енисея»! Клуб омрачил дебют нового тренера «Локо»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android