Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА выразил несогласие с мнением, что Флэгг уже входит в топ-25 лучших в лиге

Экс-игрок НБА выразил несогласие с мнением, что Флэгг уже входит в топ-25 лучших в лиге
Четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Демаркус Казинс выразил несогласие с мнением, что 19-летний новичок техасского клуба «Даллас Маверикс» соотечественник Купер Флэгг уже входит в топ-25 лучших игроков НБА.

«Купер невероятно талантлив. Ему всего 19 лет, и он новичок, поэтому мой отказ не является оскорблением ни его самого, ни его развития, ни чего-либо подобного. В лиге сейчас очень много талантливых игроков, поэтому говорить, что 18-летний новичок уже входит в топ-25 лучших в НБА, — это просто откровенная ложь. Я абсолютно уверен, что Флэгг им станет. Чрезвычайно талантливый парень, и я думаю, что он достигнет всех тех высот, которые ему предсказывали», — приводит слова Кзинса портал Basketball Network.

