Игрок ростом 183 см превзошёл Йокича, Сабониса и Эйтона по важному показателю в статистике

Портал NBA Retweet в социальных сетях отметил любопытный статистический факт, связанный с разыгрывающим «Хьюстон Рокетс» Фредом Ванвлитом. Баскетболист ростом 183 см имеет более высокий показатель блок-шотов за игру, чем ряд значительно более габаритных игроков НБА.

В январе 2024 года Ванвлит записал на свой счёт шесть блок-шотов, что остаётся более высоким показателем, чем карьерные рекорды по блок-шотам за одну игру у таких звёзд, как Никола Йокич (211 см), Домантас Сабонис (208 см) и Карл Мэлоун (206 см), чьи максимумы ограничиваются пятью блок-шотами.

Помимо них, Ванвлит превосходит по этому показателю Деандре Эйтона (213 см), Кристиана Леттнера (211 см) и Нене (211 см).

