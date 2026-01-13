Эксперт высказался о Егоре Дёмине после семи очков россиянина в матче с «Мемфисом»

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поделился мнением о выступлении разыгырвающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась со счётом 103:98 в пользу «Мемфиса», а Дёмин набрал семь очков, совершил один подбор и отдал четыре передачи.

«Несмотря на то что основное внимание в атаке было сосредоточено на Ноа Клауни и Дэнни Вульфе, Дёмин отлично проявил себя в бросках с трёхочковой линии.

Он не форсировал события в нападении, действовал в рамках привычной для себя роли, надёжно обращался с мячом и умело находил передачами своих партнёров», — говорится в материале обозревателя.

