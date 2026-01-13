Скидки
Баскетбол

Эксперт высказался о Егоре Дёмине после семи очков россиянина в матче с «Мемфисом»

Комментарии

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поделился мнением о выступлении разыгырвающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась со счётом 103:98 в пользу «Мемфиса», а Дёмин набрал семь очков, совершил один подбор и отдал четыре передачи.

НБА — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
103 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Кауард - 21, Ландейл - 16, Альдама - 15, Колдуэлл-Поуп - 14, Джексон - 14, Спенсер - 12, Уильямс Мл. - 4, Джексон - 3, Уэллс - 2, Колоко - 2, Кларк, Кончар
Бруклин Нетс: Мартин - 17, Клауни - 17, Вульф - 11, Уилсон - 11, Томас - 9, Шарп - 8, Дёмин - 7, Мэнн - 7, Клэкстон - 7, Траоре - 4, Пауэлл, Портер

«Несмотря на то что основное внимание в атаке было сосредоточено на Ноа Клауни и Дэнни Вульфе, Дёмин отлично проявил себя в бросках с трёхочковой линии.

Он не форсировал события в нападении, действовал в рамках привычной для себя роли, надёжно обращался с мячом и умело находил передачами своих партнёров», — говорится в материале обозревателя.

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

Комментарии
