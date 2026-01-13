Скидки
Ричард Джефферсон высказался о возможном уходе Янниса Адетокунбо из «Милуоки»

Бывший игрок НБА, ныне аналитик Ричард Джефферсон высказался о будущем тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. По словам эксперта, руководство «Милуоки» столкнётся с непростым выбором, если игрок откажется от продления контракта.

«Яннис может покинуть команду уже после следующего сезона, воспользовавшись опцией в контракте. Если он не захочет требовать обмена, а «Милуоки» не будет намерен его продавать, существует сценарий, при котором он просто уйдёт в статусе свободного агента.

Если клуб предложит ему продление контракта, а Яннис откажется, тогда перед руководством возникнет непростой выбор: стоит ли обсудить с ним вариант «сайн-энд-трейд», чтобы не потерять величайшего игрока в истории клуба без какой-либо компенсации? Таким образом, его обмен действительно возможен», — сказал Джефферсон на канале Road Trippin' Show в YouTube.

