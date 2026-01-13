Скидки
«Он машина, кто бы мог подумать?» В США высказались об игре Егора Дёмина в НБА

«Он машина, кто бы мог подумать?» В США высказались об игре Егора Дёмина в НБА
Обозреватель издания Deseret News Дик Хармон оценил выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в его дебютном сезоне в НБА, отметив прогресс баскетболиста и влияние на игру команды.

«Новичок «Бруклин Нетс» пришёл из NCAA с реализацией около 27% из-за дуги — скауты называли бросок его слабым местом. Теперь же восьмой номер драфта демонстрирует своё снайперское мастерство. Он выработал бросок с высокой траекторией, после которого мяч чисто проходит сквозь сетку. Это смертоносный артиллерийский бросок. Он машина по приёму мяча и мгновенному броску. Кто бы мог подумать об этом в апреле 2024 года?

Многие недооценивали его неутомимую работоспособность, железный менталитет, уникальную атлетичность и уверенность в себе. Сейчас о Дёмине говорит вся НБА: он бьёт рекорды франшизы для новичков, помогает «Нетс» оставаться в игре и демонстрирует почти идеальный ритм и механику броска с дистанции», — говорится в материале Хармона.

Егор Дёмин представил публике своего домашнего питомца:

