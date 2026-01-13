Названа причина отсутствия Егора Дёмина в матче с «Далласом»

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин отсутствует в заявке своей команды на выездной матч регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс», который проходит в эти минуты на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас).

Как сообщает пресс-служба «Бруклина» в социальной сети X, причиной пропуска матча Егором стало воспаление связки левой стопы — эта травма возникла у него ещё до начала регулярного чемпионата. В НБА существует практика предоставления игрокам отдыха в случае, если игры проходят два дня подряд.

Дёмин принял участие в пяти предыдущих матчах «Бруклина», при этом первый матч «Нетс» в 2026 году он также пропустил из-за повреждения спины.

