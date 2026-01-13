Скидки
Бахчешехир Колежи — Манреза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Названа причина отсутствия Егора Дёмина в матче с «Далласом»

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин отсутствует в заявке своей команды на выездной матч регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс», который проходит в эти минуты на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас).

НБА — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
113 : 105
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Флэгг - 27, Маршалл - 22, Томпсон - 18, Харди - 14, Кристи - 10, Нембард - 9, Пауэлл - 5, Келли - 5, Сиссе - 2, Мартин - 1, Расселл, Гэффорд
Бруклин Нетс: Портер - 28, Шарп - 14, Клауни - 13, Клэкстон - 13, Пауэлл - 10, Мартин - 7, Уилсон - 6, Траоре - 6, Мэнн - 5, Вульф - 3, Этьенн

Как сообщает пресс-служба «Бруклина» в социальной сети X, причиной пропуска матча Егором стало воспаление связки левой стопы — эта травма возникла у него ещё до начала регулярного чемпионата. В НБА существует практика предоставления игрокам отдыха в случае, если игры проходят два дня подряд.

Дёмин принял участие в пяти предыдущих матчах «Бруклина», при этом первый матч «Нетс» в 2026 году он также пропустил из-за повреждения спины.

