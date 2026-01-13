Скидки
Бахчешехир Колежи — Манреза. Прямая трансляция
19:00 Мск
Баскетбол Новости

Даллас Маверикс — Бруклин Нетс, результат матча 13 января 2026, счет 112:105, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без Дёмина проиграл «Далласу» и продлил серию поражений в НБА до четырёх матчей
Комментарии

В ночь с 12 на 13 января мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 112:105.

НБА — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
113 : 105
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Флэгг - 27, Маршалл - 22, Томпсон - 18, Харди - 14, Кристи - 10, Нембард - 9, Пауэлл - 5, Келли - 5, Сиссе - 2, Мартин - 1, Расселл, Гэффорд
Бруклин Нетс: Портер - 28, Шарп - 14, Клауни - 13, Клэкстон - 13, Пауэлл - 10, Мартин - 7, Уилсон - 6, Траоре - 6, Мэнн - 5, Вульф - 3, Этьенн

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил игру из-за повреждения.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер, набравший 28 очков, девять подборов и три ассиста. У «Далласа» больше всех набрал лёгкий форвард Купер Флэгг — 26 очков, пять подборов и пять результативных передач.

Это поражение стало для «Бруклина» четвёртым подряд. «Маверикс» победили после двух проигранных матчей кряду.

