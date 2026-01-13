«Бруклин» без Дёмина проиграл «Далласу» и продлил серию поражений в НБА до четырёх матчей

В ночь с 12 на 13 января мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 112:105.

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил игру из-за повреждения.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер, набравший 28 очков, девять подборов и три ассиста. У «Далласа» больше всех набрал лёгкий форвард Купер Флэгг — 26 очков, пять подборов и пять результативных передач.

Это поражение стало для «Бруклина» четвёртым подряд. «Маверикс» победили после двух проигранных матчей кряду.