Бахчешехир Колежи — Манреза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол

Сакраменто Кингз — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 13 января 2026, счет 124:112, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

64 очка Дончича и Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в дерби с «Сакраменто»
Комментарии

В ночь с 12 на 13 января мск на паркете арены «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершилось калифорнийское дерби — матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 124:112.

НБА — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
124 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Дерозан - 32, Монк - 26, Уэстбрук - 22, Лавин - 19, Рейно - 11, Ачиува - 9, Эллис - 3, Кардуэлл - 2, Клиффорд, Макдермотт, Шрёдер, Юбэнкс, Шарич, Картер, Плауден
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 42, Джеймс - 22, Эйтон - 13, Хэйс - 12, Винсент - 9, Джеймс - 6, Кнехт - 5, Ларэвиа - 2, Смарт - 1, Вандербилт, Клебер, Смит, Хатимура

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на смету которого 42 очка, семь подборов и восемь ассистов. 41-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 2 очка при четырёх подборах и трёх передачах.

В составе «Сакраменто» лучшим стал тяжёлый форвард Демар Дерозан — 32 очка, два подбора и шесть результативных передач.

