Результаты матчей НБА 13 января

В ночь с 12 на 13 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли шесть матчей регулярного чемпионата организации. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 13 января:

«Кливленд Кавальерс» — «Юта Джаз» — 112:123;

«Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» — 102:115;

«Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс» — 98:96;

«Даллас Маверикс» — «Бруклин Нетс» — 113:105;

«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 124:112;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт Хорнетс» — 117:109.

