Бахчешехир Колежи — Манреза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 13 января

Единая лига: расписание матчей 13 января


Сегодня, 13 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание на 13 января:

19:30 мск. ЦСКА — «Самара».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает казанский УНИКС, на счету которого 18 побед и два поражения. На второй строчке располагается московский ЦСКА, у которого 17 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (13 побед и шесть поражений).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
