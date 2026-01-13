Единая лига: расписание матчей 13 января

Сегодня, 13 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание на 13 января:

19:30 мск. ЦСКА — «Самара».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает казанский УНИКС, на счету которого 18 побед и два поражения. На второй строчке располагается московский ЦСКА, у которого 17 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (13 побед и шесть поражений).

Главные новости дня: